تفاصيل الملايين التائهة بين «الشباب والرياضة» و«الوطنية للإعلام»

24 مارس 2018 - 06:16 م

كشف الكاتب محمد طرابية، مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها أحد الأعضاء البارزين فى لجنة الإشراف والأجور بقطاع التليفزيون، فى أحد الاجتماعات الأخيرة للجنة التى عقدت برئاسة مجدى لاشين رئيس القطاع، والتي توضح أن هناك مبلغ يقدر بـ 4 ملايين و600 ألف جنيه من الميزانية الخاصة بمسابقة "إبداع 5"، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنويا بالتعاون مع ماسبيرو، لا يوجد له أى مستند رسمى يفيد برده إلى الوزارة.

وأشار "طرابية"، في مقال له بعنوان "الملايين التايهة بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام"، إلى أن هذه المسابقة تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنوياً لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة والتي تنفذها الوزارة ، وتتضمن المسابقة هذا العام أكثر من 23 مجال أدبي وثقافي وفني، حيث تشتمل مجالات المسابقة على الشعر والمقال والقصة القصيرة والتأليف المسرحي والسيناريو والحوار والرواية والدوري الثقافي والمعلوماتى والمراسل التليفزيوني، وفى المجالات الفنية تتضمن المسابقة العزف الموسيقى الجماعي والفردي والغناء الجماعي والفردي والفنون الشعبية والإنشاد الديني الجماعي والفردي والعروض المسرحية والفنون التشكيلية والتصوير الزيتي والأشغال الفنية والنحت والتصوير الفوتوغرافي والكاريكاتير والأفلام القصيرة.

وأضاف أن "من بين المفاجآت التى نفجرها فى هذا الشأن، أنه رغم وجود مبلغ ال 4 ملايين و600 ألف جنيه والذى لم يستخدم فى مسابقة العام الماضى، نجد أن الوزارة قامت بزيادة المبالغ المخصصة هذا العام 2018 ل " مسابقة ابداع 6 " من 15 مليون جنيه الى 20 مليون جنيه بالتمام والكمال".

وتابع مؤكدًا على صدق معلوماته قائلًا: "يخطئ من يتصور أننا نردد كلاماً مرسلاً أو إشاعات تتردد، حيث أن مصدرنا فى ذلك هو الموقع الرسمى لوزارة الشباب والرياضة على شبكة الإنترنت، فقد نشر الموقع الرسمى للوزارة – نكرر الرسمى – فى يوم 14 ديسمبر 2016 خبراً حول استعداد الوزارة لإطلاق مسابقة "إبداع 5" وكان عنوانه الحرفى " وزارة الشباب والرياضة ترصد 15 مليون جنيه للمسابقة الثقافية "إبداع 5".

واستكمل: "هذه الحقائق المثيرة تدفعنا لطرح العديد من التساؤلات التى يجب أن تكون هناك إجابات شافية ووافية عليها حفاظاً على المال العام والذى يصرح الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً بأنه لن يسمح لأى شخص بالحصول على أى جنيه من أموال الدولة بدون وجه فما بالنا اذا كانت المبالغ الضائعة تقدر بالملايين وليس الجنيهات ؟ ومن بين هذه التساؤلات : هل لدى وزارة الشباب فكرة حول هذا المبلغ المتبقى من مسابقة ابداع 5 والذى لم يتم استخدامه ؟ واذا كنتم لا تعلمون فأطالبكم بسؤال علاء بسيونى نائب رئيس التليفزيون والذى كان مشرفاً على المسابقة فى العام الماضى ؟ وعلى أى أساس يتم وضع الميزانيات السنوية لتك المسابقة دون أن يكون هناك " تقفيل " لحسابات المسابقة فى العام السابق ؟ وهل لدى الوزارة أية خلفيات حول نتائج التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية والرقابية المختصة حول التجاوزات المالية التى حدثت فى هذه المسابقة منذ أن كانت تقدم فى قطاع القنوات المتخصصة " وقت أن كان رئيسه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حالياً " حتى تم نقلها لقطاع التليفزيون ؟ . وما حقيقة ما يتردد حول توزيع مبالغ طائلة من الميزانية المخصصة لتلك المسابقة على المحاسيب وأصداء وأعضاء " شلل " قيادات بارزة فى القطاع والهيئة الوطنية للإعلام ؟".