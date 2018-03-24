«ميدو» لـ«نجله»: «برافو يا علي»

24 مارس 2018 - 06:40 م

أشاد أحمد حسام ميدو، مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، بنجله «على»، بعدما نجح في تسجيل هدف دجلة الوحيد أمام ناشئي النادي الأهلي، اليوم السبت.

ويلعب «علي» في صفوف ناشئي فريق وادي دجلة، الذي سبق لوالده وأن تولى تدريبه، قبل أن تتم إقالته من منصبه، منتصف الموسم الجاري.

وقال «ميدو»، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، احتفالًا بهدف ابنه في الأهلي: «كويس على ابني جاب جول في الأهلي..برافو ياللا يا علي».



