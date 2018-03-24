«داعش» يعلن إقامة «ولاية الإسكندرية»

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مصر

اسكندرية

أصدر تنظيم "داعش" الإرهابي،  مقطع فيديو جديد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسمي "المجابهة الفاشلة، يحاول فيه تثبيت أنصاره في ظل الضربات المتلاحقة التي يتلقاها التنظيم سواء في مختلف أنحاء العالم، أو في سيناء من قبل القوات المسلحة المصرية، والتي استطاعت على مدار الشهر الماضي تحقيق انتصارات كبرى على التنظيم وفرعه هناك "ولاية سيناء".

وأعلن التنظيم عن تدشين فرع جديد له في مصر تحت مسمى "ولاية الإسكندرية"، مستغلا البيئة السلفية التي من الممكن أن تمهد له الطريق في الإسكندرية والمعروفة بالعاصمة الثقافية لمصر.

واعترف التنظيم بحجم الأضرار التي لحقت به خلال عملية سيناء 2018، والتي يشنها الجيش المصري في سيناء ضده عناصره.

وفي هذا السياق، شهدت الإسكندرية، أولى العمليات التفجيرية، والتي نتج عنه استشهاد عسكري، وإصابة 3 أشخاص آخرين بعد انفجار عربة مفخخة، استهدفت موكب مدير أمن الإسكندرية، وهو الأمر الذي لم يفلح هناك، ويأتي قبل يومين من إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.


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