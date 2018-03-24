» «حماس» تجري مناورات بالذخيرة الحية في غزة غدًا

24 مارس 2018 - 07:06 م

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها ستجري، غدا الأحد، مناورات بالذخيرة الحية والمركبات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة منذ 2007.

وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب، إنها "ستجري غداً مناورات دفاعية تحت عنوان مناورات الصمود والتحدي، وهي مخطط لها مسبقا".

وتابع البيان: أن المناورات "سيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية".

يذكر أن الإعلان عن المناورات يتزامن مع توترات بين الحركة والسلطة الفلسطينية، والتي اتهمت حماس مؤخراً باستهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية، بتفجير ثلاث عبوات ناسفة عند مدخل قطاع غزة، في وقت سابق، من الشهر الجاري، وهو ما نفته الحركة.

وكانت حركتا فتح وحماس، قد وقعتا يوم 12 أكتوبر، في العاصمة المصرية القاهرة، على حزمة جديدة من الاتفاقات المتعلقة بالتغلب على الصراع الداخلي الذي دام عشر سنوات.