  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
قائد القيادة المركزية الأمريكية مع الرئيس السيسي

أبرز بنود الاتفاقية العسكرية مع أمريكا

الروائي علاء الأسواني

الوصف «معارض».. والتهمة «كتاب»

موسى مصطفى موسى

موسى مصطفى: هذا رأيي في البرادعي وخالد علي وأيمن نور

تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي

«داعش» يعلن إقامة «ولاية الإسكندرية»

ماسبيرو

تفاصيل الملايين التائهة بين «الشباب والرياضة» و«الوطنية للإعلام»

"التموين": حملات رقابية علي شركات ومصانع الاسمنت وتجارالجملة والتجزئة للالتزام بالاسعار

3 أسباب وراء ارتفاع سعر الأسمنت في مصر

آثار الانفجار

ارتفاع عدد شهداء تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية

بيل ترو، مراسلة "تايمز"

«تايمز»: مصر بيئة متزايدة القمع

حازم عبدالعظيم

ناشط سياسي ينشر مكالمة تهديد لإسكاته

حازم إمام

ماذا قال حازم إمام عن الفيديو «الفاضح»؟

«حماس» تجري مناورات بالذخيرة الحية في غزة غدًا

عرب وعالم

كتائب القسام في غزة
القسام

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

حماس تعتقل المتهم الرئيسي في اغتيال الحمد الله

#

الحية: إذا بقي قطاع غزة على هذه الحالة سينفجر في وجوه محاصريه

#

كواليس لقاء رئيس المخابرات العامة مع وفد "حماس"

#

جيش الاحتلال يقصف موقعًا لـ"حماس" في غزة

حماس

القسام

غزة فلسطين

الصمود والتصدي

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها ستجري، غدا الأحد، مناورات بالذخيرة الحية والمركبات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة منذ 2007.

وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب، إنها "ستجري غداً مناورات دفاعية تحت عنوان مناورات الصمود والتحدي، وهي مخطط لها مسبقا".

وتابع البيان: أن المناورات "سيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية".

يذكر أن الإعلان عن المناورات يتزامن مع توترات بين الحركة والسلطة الفلسطينية، والتي اتهمت حماس مؤخراً باستهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية، بتفجير ثلاث عبوات ناسفة عند مدخل قطاع غزة، في وقت سابق، من الشهر الجاري، وهو ما نفته الحركة.

وكانت حركتا فتح وحماس، قد وقعتا يوم 12 أكتوبر، في العاصمة المصرية القاهرة، على حزمة جديدة من الاتفاقات المتعلقة بالتغلب على الصراع الداخلي الذي دام عشر سنوات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» «حماس» تجري مناورات بالذخيرة الحية في غزة غدًا
» تعليق ناري من «الصقر» على الفيديو الفاضح
» مقتل وإصابة 9 بانفجار قرب مخيم اعتصام بكابول
» رئيس البعثة: هناك أسماء لا تصلح للعب في المنتخب
» لاعبو الأهلي يلتقطون صورًا بـ«التيشرت» الجديد
» «صلاح» سيكون أحمق إذا فعل هذا الأمر
» "أردوغان": سنكون في أقرب وقت على طول الحدود السورية
» تأجيل محاكمة "بديع" وآخرين في "فض رابعة"
» قضايا الدولة تطعن على وقف "أوبر" و"كريم"
» «أون سبورت» تحقق في الفيديو الفاضح
» تجديد حبس لاعب أسوان المتهم بالإرهاب

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول