» تعليق ناري من «الصقر» على الفيديو الفاضح

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المصريون

ميدو

عبد الغنى

الصقر

علق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، على الفيديو الفاضح الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للأستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال والذي جمع الفريقين أمس الجمعة، والذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على "أون سبورت" ومعه المحللين مجدي عبد الغني، وحازم إمام وأحمد حسام ميدو، حيث تحدثوا فيه بالكثير من الكلمات والعبارات المسيئة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، «هو إيه اللي حصل لينا.. لم أكن أنوي التعليق على أزمة تسريب فيديو، للأستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال بالأمس.

ولكن ما أثارني وجعلني غاضب هو التصعيد بشكل غير مبرر والهجوم القوي على كل من تواجد في الأستوديو وأتساءل لماذا أصبحنا الفترة الماضية الهدف الوحيد هو البحث عن فضيحة، ولو كانوا تناولوا موضوع إيجابي خلال حديثهم، كان لن يتم تسريب الفيديو، أو التحدث من الأساس عن الحوار الذي دار بينهم، الأمر ليس دفاع عن ميدو أو مجدي عبد الغني أو حازم إمام وسيف سيف زاهر، فهم أخوتي وأصدقائي، ولكنني لا أدافع عنهم ولكن أكشف عن الواقع الصعب الذي أصبحنا نعيش فيه، وهو التربص بكل ما يؤذي الآخرين.

كل شخص يتحمل نتيجة خطئه، ولكن هل يوجد شخص لا يخطئ، وكلنا بنا عيوب ومع ذلك يسترنا الله وكيف نفضح بعضنا البعض.

وهل هناك أي إنسان لا يتحدث بحرية خلال الجلسات الخاصة مع أصدقائه، أتمنى ان يراجع كل شخص ضميره والذي قام بتسريب الفيديو، يعد إنسان عديم الضمير وما هي الاستفادة التي عادت عليه من هذا التسريب، وهل يقبل أن يتم تسريب فيديو خاص له أثناء جلساته مع أصدقائه.

وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة».

 يشار إلى أن فضائية «أون سبورت» فتحت تحقيقا حول الفيديو المسرب، خصوصًا أن الفيديو المسرب ليس عليه شعار القناة، وألمح البعض إلى احتمال سرقة تردد القناة خلال استعدادات بث المباراة والتقاط مقطع الفيديو من حديث نجوم التحليل الرياضي خلال استراحة جانبية، منوها بأن المسألة قيد التحقيق لمعرفة مصور الفيديو.



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