«معالج روحاني»: السحر حقيقي أما الجلب فنصب

خالد الشرقاوي
قال الشيخ إبراهيم على عثمان، إمام وخطيب ومعالج روحانى، إن ظاهرة السحر والشعوذة وما نراه من شيوخ لعلاج السحر كما يدعون ظاهرة منتشرة لأسباب معينة، وكل شيء له دليل من الكتاب والسنة، مؤكداً أنه لا اجتهاد مع النص طالما هناك نص قرآني.
وأضاف "عثمان"، خلال حواره مع المحامى "محمد مهران" ببرنامج ساعة مع المستشار، المذاع عبر فضائية "ltc "، يجب أن نصدق أن هناك شيئًا اسمه "سحر" وشيء اسمه "مس"، قائلا: "لكن ما فيش حاجة اسمها جن وجلب والموضوع ده واخد أكبر من حجمه، والمجتمع نفسه وصل الناس لكده"، مؤكداً أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: "ولو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم".
وأشار إلى أن السحر له أصل بدليل النص القرآنى الوارد بالكتاب، مؤكداً أن هناك أشخاصًا تعالج بطريقة شرعية بالقرآن الكريم، وآخرون يعالجون بطريقة غير شرعية، موضحاً أن السحر له درجات والسحر القوى هو السحر السفلى.
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