» «صلاح» الأحق بجائزة الأفضل في «البريميرليج»

24 مارس 2018 - 08:50 م

أشاد كريس سوتون، لاعب ليفربول السابق، بالمستوى المميز الذي يقدمه النجم محمد صلاح مهاجم الريدز والمنتخب الوطني، خلال الموسم الجاري.

وأكد "كريس"، أن النجم المصري محمد صلاح يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي على حساب أي لاعب في البطولة.

سوتون قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن أداء وأرقام محمد صلاح هذا الموسم تثبت أنه الوحيد الأحق بالحصول على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي.

وأضاف "البعض يتحدث عن كيفين دى بروين لكن الفارق بين نجم بلجيكا ومهاجم ليفربول أن كيفين يلعب فى فريق لا يتعثر، بينما صلاح يصنع المعجزات فى ملعب أنفيلد".

وتابع: "إذا لم يتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي سيكون ظلما"، مشيرا إلى أن صلاح الأقرب بالحصول على جائزة هداف البريميرليج.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 28 هدفاً متفوقاً على أقرب منافسيه هارى كين لاعب توتنهام بفارق 4 أهداف، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بدوريات أوروبا هذا الموسم، متفوقاً بفارق 3 أهداف على ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى أقرب منافسيه.