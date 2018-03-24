"بلاطة" تنهي حياة فتاة بالسلام

24 مارس 2018 - 09:07 م

تحقق نيابة دار السلام الجزئية، مع شاب بتهمة قتل شقيقته باستخدام "بلاطة"، بعد مشادة كلامية بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا يفيد بمقتل فتاة فى منطقة عزبة خير الله التابعة لدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، برئاسة المقدم شادى الشاهد، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 29 عاما، ومصابة بتهشم فى الجمجمة، وتم نقل الجثة للمشرحة بمعرفة النيابة.

وتبين من تحريات المباحث أن شقيق الضحية وراء ارتكاب الحادث وأنه اعتدى عليها بالضرب وهشم رأسها باستخدام " بلاطة" إثر مشادة كلامية حدثت بينهما داخل المنزل عقب قيامها بتجهيز الطعام له.

وبسؤال والدة الضحية والقاتل، أكدت أن ابنها مريض نفسى، وتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة، فيما تتولى النيابة التحقيقات.



