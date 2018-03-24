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تظاهرات حاشدة بأمريكا لفرض قيود على الأسلحة

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تظاهرات حاشدة بأمريكا
تظاهرات حاشدة بأمريكا

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احتشد مئات الآلاف الأمريكيين في أنحاء الولايات المتحدة، اليوم السبت، للمشاركة في "مسيرة من أجل حياتنا" المطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح والتي يقودها ناجون من حادث إطلاق نار عشوائي في إحدى مدارس فلوريدا والذي أشعل الغضب العام بشأن هذا النوع من الحوادث.

ومن المقرر أن يكون طلبة من مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، التي قتل بها 17 من الطلبة والمعلمين في الحادث الذي وقع يوم 14 فبراير، من المتحدثين أمام أكبر حشد في واشنطن والذي توقع منظمون أن يصل إلى 500 ألف شخص، وسيكون هذا التجمع بالقرب من مقر الكونجرس الذي سيطالبه المشاركون بمكافحة العنف باستخدام الأسلحة.

وتهدف الاحتجاجات لإنهاء مأزق تشريعي يعرقل منذ وقت طويل تشديد القيود المفروضة على بيع الأسلحة في بلد صارت فيه حوادث إطلاق النار العشوائي شائعة ومتكررة الحدوث في المدارس والجامعات.

وقال منظمون إن من المقرر تنظيم أكثر من 800 مظاهرة داخل الولايات المتحدة، بدءا من لوس انجليس وانتهاء بنيويورك، وخارجها.

وأعاد المشاركون في المسيرات بالولايات المتحدة نشر تغريدات تضمنت صورا من مسيرات في أيرلندا الشمالية وموريشيوس وستوكهولم.

وحظي الطلبة المسؤولون عن تنظيم المسيرة بالإشادة كما تلقوا تبرعات نقدية من عشرات المشاهير، وتشارك المطربة أريانا جراندي ولين مانويل ميراندا الذي شارك في تأليف وتلحين مسرحية (هاميلتون) الغنائية، في المسيرة التي تنظم في واشنطن.

وتبرع الممثل جورج كلوني وزوجته أمل محامية حقوق الإنسان بمبلغ 500 ألف دولار وقالا إنهما سيشاركان في مسيرة واشنطن.

ووقع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة ميزانية إنفاق تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار تشمل تعديلات طفيفة على فحوصات البيانات في مبيعات السلاح وتكفل مساعدة المدارس في التصدي للعنف المسلح.

وقالت لينزي وولترز نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تشيد "بالكثيرين من الشبان الأمريكيين الشجعان" الذين يمارسون يوم السبت حقوقهم في التعبير عن آرائهم بحرية.



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