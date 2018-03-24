عامل يخنق زميله ويلقي جثته بالمقابر

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قضايا وحوادث

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السويس

النيابة العامة

حبس عامل

مبلغ مالي

قتل زميلة


قررت نيابة الأربعين بمحافظة السويس، حبس عامل بشركة خاصة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقتله زميله خنقًا بعد خلاف على مبلغ مالي، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد بعد اعترافاته التفصيلية بالواقعة، وأمرت النيابة بإحالة الجثة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائي؛ تفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بمقابر الأربعين داخل أكياس وجوال.

وبينت تحريات العميد محمود عيد، رئيس مباحث المديرية، أن وراء الجريمة (ع. م) 32 سنة، عامل مؤقت بإحدى الشركات الخاصة الذي تبين يوم الواقعة قيام المجني عليه بالذهاب لمسكن صديقه، لمطالبته بمبلغ مالي كان المتهم اقترضه منه إلا أن أخبره المتهم بعدم وجود المبلغ معه وتشاجر الطرفان، فقام المتهم بجلب فوطة ولفها خلف رقبته وقام بخنقه؛ مما أدى إلى وفاته في الحال، أخفى المتهم الجثة لديه يومين بمنزله، ثم قرر التخلص منها أحضر أكياس وجوال ووضع الضحية فيها وألقى به في مقابر الأربعين عثر الأهالي والشرطة على الجثة التي تم نقلها لمشرحة السويس.
وتمكن المقدم علي جابر رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين من ضبط المتهم الذي أحيل إلى النيابة وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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