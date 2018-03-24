عامل يخنق زميله ويلقي جثته بالمقابر

وبينت تحريات العميد محمود عيد، رئيس مباحث المديرية، أن وراء الجريمة (ع. م) 32 سنة، عامل مؤقت بإحدى الشركات الخاصة الذي تبين يوم الواقعة قيام المجني عليه بالذهاب لمسكن صديقه، لمطالبته بمبلغ مالي كان المتهم اقترضه منه إلا أن أخبره المتهم بعدم وجود المبلغ معه وتشاجر الطرفان، فقام المتهم بجلب فوطة ولفها خلف رقبته وقام بخنقه؛ مما أدى إلى وفاته في الحال، أخفى المتهم الجثة لديه يومين بمنزله، ثم قرر التخلص منها أحضر أكياس وجوال ووضع الضحية فيها وألقى به في مقابر الأربعين عثر الأهالي والشرطة على الجثة التي تم نقلها لمشرحة السويس.



