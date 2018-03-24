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معالم مصر السياحية تطفئ أنوارها في «ساعة الأرض»

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لأول مرة.. مصر تشارك العالم اليوم بإطفاء الأنوار في «ساعة الأرض»
أهرامات الجيزة - أرشيفية

خالد الشرقاوي

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التغيرات المناخية

ساعة الارض

معالم مصر السياحية

شاركت مصر، مساء السبت، في مبادرة "ساعة الأرض"، بإطفاء أنوار أبرز معالمها السياحية والأثرية؛ بهدف رفع الوعي لدى الأفراد والمجتمعات بخطر التغيرات المناخية.

ومن أبرز المعالم الأثرية والسياحية التي تشارك في "ساعة الأرض" بمصر، من الساعة 8.30 إلى 9.30: برج القاهرة، وأهرامات الجيزة، ومكتبة الإسكندرية وعدد من المعابد الأثرية، كمعبد الكرنك بمحافظة الأقصر، وفق بيان لوزارة البيئة المصرية.

ورفع مشاركون في "ساعة الأرض"، شموعًا، أثناء انقطاع الكهرباء، تضامنًا مع المبادرة العالمية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة البيئة، المشاركة في المبادرة العالمية، بهدف "رفع الوعي بخطر التغيرات المناخية، والتشجيع على اتخاذ سلوكيات إيجابية نحو كوكب الأرض من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية لمدة ساعة وإضاءة الشموع".

وانطلقت المبادرة من مدينة سيدني بأستراليا عام 2007، برعاية الصندوق العالمي للحياة البرية، حينها قام سكان مدينة سيدني بإطفاء الأنوار في المنازل والأماكن العامة؛ للتنيبه إلى خطر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على البيئة وآثارها السلبية على المناخ.

وانضمت مصر عام 2009 إلى الدول المشاركة في المبادرة حيث يتم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية في مصر.

وجرى اختيار يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام لساعة الأرض، حيث إن الأسبوع الأخير من مارس عادة ما يكون في فترتي الربيع والخريف في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي على التوالي.

ويكون هناك تقارب في أوقات غروب الشمس في كل من نصفي الكرة الأرضية، وبالتالي ضمان أكبر قدر من التأثير البصري لعملية إطفاء الأضواء حول العالم.



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