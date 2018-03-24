  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:03 م
بحث متقدم
مجدي عبدالغفار

وزير الداخلية: حددنا منفذي تفجير الإسكندرية

البرنامج الساخر «أبله فاهيتا»

البرامج الساخرة تزعج النظام

انفجار اسكندرية

مفاجأة.. شركات المحمول مسئولة عن حادث الإسكندرية

رموز مبارك قد يكونوا بديلًا للنظام الحالي

الاتحاد الأوروبي يستبعد "مبارك" ورموزه من لائحة العقوبات

قوات الجيش في سيناء

«ولاية الإسكندرية».. «داعش» يحاول إثبات وجوده بعد «سيناء2018»

أرطغرل

4دول تغزو مصر بـ «القوة الناعمة»

قائد القيادة المركزية الأمريكية مع الرئيس السيسي

أبرز بنود الاتفاقية العسكرية مع أمريكا

الروائي علاء الأسواني

الوصف «معارض».. والتهمة «كتاب»

حازم عبدالعظيم

ناشط سياسي ينشر مكالمة تهديد لإسكاته

نتنياهو

«نتنياهو» يهاجم مجلس حقوق الإنسان

«بن سلمان» يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي بواشنطن

عرب وعالم

«بن سلمان» ومديرة صندوق النقد الدولي
«بن سلمان» ومديرة صندوق النقد الدولي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«بن سلمان» يغادر إلى أمريكا لمقابلة «ترامب»

#

بعثة صندوق النقد في القاهرة مايو المقبل

#

شهادة "لاجارد" دليل على نجاح التجربة المصرية

#

"النقد" يكشف معلومة هامة بشأن الدولار في مصر

البنك الدولي

صندوق النقد الدولي

محمد بن سلمان

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، محادثات في واشنطن مع كل من مديرة صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، ورئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم.

وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن اللقاء بين ابن سلمان ولاجارد تناول "استعراض "رؤية المملكة 2030 ومبادراتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والتي تشمل الإصلاحات في إطار تلك الرؤية؛ بهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وتطوير التجارة والاستثمار أكثر في التقنية والموارد البشرية".

وأضافت الوكالة أن المحادثات تطرقت أيضا إلى "العلاقات بين المملكة والصندوق، وفرص تطوير تلك العلاقة".

وتطرق لقاء ابن سلمان مع جيم يونج كيم، حسب "واس"، "إلى مبادرات المملكة في تنويع وتطوير اقتصادها، وسعيها إلى مزيد من التقدم والتطوير التقني وفق رؤية 2030".

وجرت هذه المحادثات في إطار زيارة ولي العهد السعودي الرسمية إلى الولايات المتحدة بدأها الثلاثاء بلقاء عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم الرئيس، دونالد ترامب، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «ساويرس»: أشجع هذا التنظيم السري في مصر
» «بن سلمان» يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي بواشنطن
» موسى مصطفى: هذا رأيي في البرادعي وخالد علي وأيمن نور
» «صلاح» الأحق بجائزة الأفضل في «البريميرليج»
» تظاهرات حاشدة بأمريكا لفرض قيود على الأسلحة
» مقتل اثنين في غارة أمريكية على جنوب ليبيا
» أمير قطر يزور روسيا بدعوة من بوتين غدًا
» بالصور.. ننشر «التشيرت» الجديد للأهلي
» 3 أسباب وراء ارتفاع سعر الأسمنت في مصر
» وفاة الفنانة الفلسطينية «ريم البنا» بعد صراعها مع المرض
» «نتنياهو» يهاجم مجلس حقوق الإنسان

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش