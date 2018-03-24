  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:04 م
بحث متقدم
مجدي عبدالغفار

وزير الداخلية: حددنا منفذي تفجير الإسكندرية

البرنامج الساخر «أبله فاهيتا»

البرامج الساخرة تزعج النظام

انفجار اسكندرية

مفاجأة.. شركات المحمول مسئولة عن حادث الإسكندرية

رموز مبارك قد يكونوا بديلًا للنظام الحالي

الاتحاد الأوروبي يستبعد "مبارك" ورموزه من لائحة العقوبات

قوات الجيش في سيناء

«ولاية الإسكندرية».. «داعش» يحاول إثبات وجوده بعد «سيناء2018»

أرطغرل

4دول تغزو مصر بـ «القوة الناعمة»

قائد القيادة المركزية الأمريكية مع الرئيس السيسي

أبرز بنود الاتفاقية العسكرية مع أمريكا

الروائي علاء الأسواني

الوصف «معارض».. والتهمة «كتاب»

حازم عبدالعظيم

ناشط سياسي ينشر مكالمة تهديد لإسكاته

نتنياهو

«نتنياهو» يهاجم مجلس حقوق الإنسان

وزير الداخلية: حددنا منفذي تفجير الإسكندرية

قضايا وحوادث

مجدي عبدالغفار
مجدي عبدالغفار

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

"البرعي" عرض علىَّ منصب مهم بـ "الداخلية"

#

بسمة وهبة لوزير الداخلية: "بتوسل اليك تساعدني"

#

ترحيل حبيب العادلي إلى سجن طرة

#

إغلاق طريقي "مصر إسكندرية الصحراوي" و"العلمين"

تفجير

وزير الداخلية

الإسكندرية

اللواء مجدي عبدالغفار

قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إن الوزارة لديها معلومات عن مرتكبي حادث محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، وتقريبًا تم تحديدهم.

وأضاف وزير الداخلية، فى تصريحات له، بحسب وكالة "أونا"، على هامش تفقده لمكان الحادث وزيارة المصابين بالمستشفى، أن الحادث الإرهابى ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل.

وشدد "عبدالغفار"، على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى محاربة الإرهاب وأن تلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة فى حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «ساويرس»: أشجع هذا التنظيم السري في مصر
» «بن سلمان» يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي بواشنطن
» موسى مصطفى: هذا رأيي في البرادعي وخالد علي وأيمن نور
» «صلاح» الأحق بجائزة الأفضل في «البريميرليج»
» تظاهرات حاشدة بأمريكا لفرض قيود على الأسلحة
» مقتل اثنين في غارة أمريكية على جنوب ليبيا
» أمير قطر يزور روسيا بدعوة من بوتين غدًا
» بالصور.. ننشر «التشيرت» الجديد للأهلي
» 3 أسباب وراء ارتفاع سعر الأسمنت في مصر
» وفاة الفنانة الفلسطينية «ريم البنا» بعد صراعها مع المرض
» «نتنياهو» يهاجم مجلس حقوق الإنسان

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش