وزير الداخلية: حددنا منفذي تفجير الإسكندرية

24 مارس 2018 - 09:36 م

قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إن الوزارة لديها معلومات عن مرتكبي حادث محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، وتقريبًا تم تحديدهم.

وأضاف وزير الداخلية، فى تصريحات له، بحسب وكالة "أونا"، على هامش تفقده لمكان الحادث وزيارة المصابين بالمستشفى، أن الحادث الإرهابى ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل.

وشدد "عبدالغفار"، على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى محاربة الإرهاب وأن تلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة فى حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات.