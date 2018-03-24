قتيل و3 مصابين جراء تفجير قنبلة بأفغانستان

24 مارس 2018 - 10:56 م

سقط قتيل وأصيب 3 آخرون بجروح، السبت، إثر انفجار قنبلة زرعت قرب ساحة اعتصام جنوب شرقي العاصمة الأفغانية كابل.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية (خاصة) عن الناطق باسم شرطة كابل، بصير مجاهد، قوله: "القنبلة كانت مخبأة على السياج المحيط بالملعب الذي يقام فيه الاعتصام بمنطقة تشمن حضوري".



وأضاف مجاهد، أن "الحادث نجم عن انفجار قنبلة مغناطيسية من نوع IED".



و قال شهود عيان إن "شخصا واحدا على الأقل قُتل في الانفجار وأصيب 3 آخرون (دون توضيح مدى خطوة الإصابات)"، وفق المصدر ذاته.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 19: 25 ت.غ.



وبدأ اعتصام منطقة تشمن حضوري، الأسبوع الماضي، تأييدا لاحتجاجات من قبل قومية البشتون ضد الحكومة الباكستانية.



وتشكو قومية البشتون في باكستان من تهميشها على المناطق الحدودية مع أفغانستان.



وتعد أفغانستان موطنا للكثير من المكونات العرقية، وعلى رأسها البشتون والطاجيك والأوزبك.

