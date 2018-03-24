» تعليق آمنة نصير على فضيحة استوديو "ON sport"

24 مارس 2018 - 11:24 م

عقبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، على تسريب مقطع فيديو للكابتن أحمد حسام «ميدو» والكابتن مجدي عبدالغني وحازم إمام، قائلة: «إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: وهل يكبُّ الناسَ في النار على وجوههم- أو قال: على مَناخِرهم- إلاَّ حَصائدُ ألسنتهم»، مشددة على أن حصاد اللسان أكثر ما يتسبب في إلقائنا على وجهنا على شفا النار.



وأضافت «نصير» خلال حوارها مع فضائية «ltc»، مساء السبت، أن الكلمة أمانة، وهذا السلوك منهار، خرج من بشر ليسوا مصريين، مضيفة: «دا شغل غابات»، مشيرة إلى أن ما حدث اغتيال للكلمة.

