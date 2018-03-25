غزة.. 4 فلسطينيين يضرمون النار بحفار إسرائيلي

25 مارس 2018 - 12:47 ص

قال الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء السبت، إنه "رصد 4 فلسطينيين اجتازوا السياح الحدودي" جنوب قطاع غزة، وحاولوا الإضرار بمعدات عسكرية خاصة بالكشف عن الأنفاق.



وذكر بيان للجيش، اطّلعت الأناضول عليه، أن "الشبان الفلسطينيين حاولوا الإضرار بمعدات الحاجز الأرضي ضد الأنفاق".



وقال البيان إن "قوة من الجيش اقتربت منهم؛ ما أدى إلى انسحابهم وعودتهم إلى قطاع غزة".



في السياق ذاته، بثّت قناة "الجزيرة مباشر" مقطع فيديو قالت إنها حصلت عليه، ويظهر "4 شبان فلسطينيين يتخطون الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ويضرمون النار في حفار إسرائيلي".



وقالت القناة إنها حصلت على فيديو مصور من داخل قطاع غزة (لم تذكر المصدر) يظهر اجتياز الشبان للسياج الفاصل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، "قبل أن يضرموا النار في حفار إسرائيلي".



ويظهر الفيديو دخول الشبان إلى الشريط الحدودي بعد أن قطعوا السياج، لكنهم انسحبوا قبل أن تصلهم إحدى الدبابات الإسرائيلية.



ويستخدم الجيش الإسرائيلي مثل هذا الحفار بحثا عن أنفاق للفصائل الفلسطينية.



ويواصل الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف وحفر مكثفة على طول شريط الحدود الفاصل مع قطاع غزة وإسرائيل؛ بحثا عن "أنفاق" حفرتها فصائل فلسطينية.

