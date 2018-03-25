معلومة خطيرة عن العمليات الإرهابية في مصر

كشف اللواء فؤاد علام، عضو المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب، عن أن حادث الإسكندرية الإرهابي فاشل وضعيف، وهذا واضح من أن المادة المتفجرة المستخدمة في الحادث ضعيفة جدًا، وأقل من المواد المستخدمة في العمليات السابقة.



وأوضح "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء السبت، أن القضاء على الإرهاب بشكل كامل سيحتاج لبعض الوقت، ومن المتوقع قيام الإرهابيين ببعض العمليات الإرهابية الأخيرة خلال المرحلة المقبلة، لكنها لن تصل لمستوى استهداف وزير الداخلية او مديرية الأمن مثل الفترة الماضية.