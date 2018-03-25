» الكشف عن آخر تطورات أزمة "أوبر وكريم"

25 مارس 2018 - 01:07 ص

أكد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن "الدولة لم ترخص مشروعي أوبر وكريم، والشركتان لم يدفعا أي ضرائب للحكومة حتى الآن".



وأوضح "رفعت"، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten»، مساء السبت، مع عمرو عبدالحميد، أن "الحكومة تأخرت في تقديم قانون لتنظيم عمل مشروعي أوبر وكريم، لذلك أصدر القضاء الإداري بإيقاف المشروعين بناءً على دعوى من أصحاب التاكسي الأبيض"، مؤكدًا أن "حكم القضاء الإداري أجبر الحكومة على تقديم المشروع".

