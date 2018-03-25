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"هؤلاء من يمارسون البغاء الفكري دون حياء"

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الدكتور محمد نور فرحات
الدكتور محمد نور فرحات

المصريون ـ متابعات

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وجه الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، انتقادات لاذعة لبعض الكتاب والصحفيين الذين يأجرون أصواتهم وأقلاهم وأفكارهم دون أن يسمهم.
وقال "فرحات"، في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء السبت، "بايجاز شديد : أنحني احتراما لمن يخالفونني حجة بحجة ، ولا أحمل بغضا لخصومي السياسيين والفكريين فقد أكون مخطئا وأعود للحق يوما. 
وأضاف الفقيه الدستوري "ولكنني لا أحمل إلا الازدراء لمن يتعيشون علي تأجير أصواتهم وأقلامهم وأفكارهم لكل صاحب مال أو سلطان ". 
واختتم "فرحات" تدوينته بالقول: "هؤلاء من يمارسون البغاء الفكري دون حياء . مكانهم محفوظ في متحف تاريخ بغايا الفكر الإنساني"

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