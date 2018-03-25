» ميدو يكشف تفاصيل جديدة عن الفيديو "الفاضح"

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قال أحمد حسام ميدو، المحلل الفنى لقناة “ON Sport”، إنه يعتذر عن ما تم عرضه من تسريبات، وأنه وزملاءه حازم إمام، ومجدى عبد الغنى، مستائون وفى شدة الحزن مما اعتبره خيانة للأمانة وخطة موضوعة لاستهداف شبكة قنوات “ON”.
أضاف ميدو، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى عمرو أديب، في برنامج “كل يوم”، والمذاع على قناة “ON E”، أنه تم فتح تحقيق شامل من قبل إدارة القنوات للوقوف المتسبب فى هذا الأمر، مشيرًا إلى أن من قام بالواقعة هو أحد العاملين بالقناة الرياضية، لحصوله على أكواد النقل الخاصة بالبث، ونقل الحديث الذى دار بينهم وهم خارج الهواء.
كما أكد ميدو، أن المقصود من ما حدث، هو هز صورة مجموعة قنوات “ON”، وليس القمصود منه التربص لأشخاص من الذين ظهروا في الفيديو، مشيرًا إلى اعتذاره هو وكل زملاءه من مشاهدين ومتابعين القنوات، عن ما صدر منهم من إساءة، بالرغم من أنها فى حديث خاص، وأنه لا يجب محاسبتهم إلا على حديثهم على الهواء فقط.
أوضح ميدو، أنه يجب الحرص الشديد، على الأكواد الخاصة بالنقل من قبل الإدارة، مضيفًا أن إحدى الشركات التابعة لإحدى القنوات المنافسة، قد قامت بعمل “10 آلاف شير”، لمقطع الفيديو المسرب، وأنه سيتم التوصل إلى الفاعل قائلًا:”هذه خيانة للأمانة”.


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