نائب رئيس قناة الشرق: واحد منا يتفاوض مع النظام لرجوع مصر

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي منذر عليوة - نائب رئيس قناة الشرق التي تبث من تركيا - أن أحد الأشخاص الموجودين بتركيا تجري معه مفاوضات للعودة .
وقال "عليوة" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "مفاوضات لرجوع أحدهم لمصر تتم علي قدم و ساق مع أحد الأطراف النافذة في النظام .. أحدهم هذا هو أحد مرتزقي القضية و أحد أكبر المستفيدين منها" حسب تعبيره .
وأضاف: "للناس اللي بتسأل مين .. أنا مش هقول أسماء لأن الطرف الآخر هينفي بطبيعة الحال و أنا لن أدخل في جدليات و تكذيب لا طائل منهما .. و لكن الايام بيننا و المية تكدب الغطاس .. لعل مثل هذا التحذير يعيده إلي صوابه .. تحياتي" .
وقال "عبدالله الماحي" - الإعلامي بنفس القناة - ردًا على الخبر: " هاتبقي صدمة كبيرة لقوى الثورة.. ربنا يسترها على كل المناضلين".
وكان الإعلامي رامي جان الذي عمل بنفس القناة قد عاد إلى مصر قبل أيام وقال إن آخرين سيحذون نفس حذوه ويعودون لمصر.
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