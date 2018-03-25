نائب رئيس قناة الشرق: واحد منا يتفاوض مع النظام لرجوع مصر

25 مارس 2018 - 05:28 ص

كشف الإعلامي منذر عليوة - نائب رئيس قناة الشرق التي تبث من تركيا - أن أحد الأشخاص الموجودين بتركيا تجري معه مفاوضات للعودة .



وقال "عليوة" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "مفاوضات لرجوع أحدهم لمصر تتم علي قدم و ساق مع أحد الأطراف النافذة في النظام .. أحدهم هذا هو أحد مرتزقي القضية و أحد أكبر المستفيدين منها" حسب تعبيره .



وأضاف: "



وكان الإعلامي رامي جان الذي عمل بنفس القناة قد عاد إلى مصر قبل أيام وقال إن آخرين سيحذون نفس حذوه ويعودون لمصر.