ميدو يكشف 3 مفاجآت مدوية عن الفيديو الخادش للحياء

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كشف أحمد حسام "ميدو" - المحلل بقناة "أون سبورت" - مفاجآت جديدة عن الفيديو الخادش للحياء الذي جمعه بمجدي عبد الغني وحازم إمام وسيف زاهر وتم تداوله على نطاق واسع .

وقال "ميدو" في لقاء مع فضائية "ON E T" : "الفيديو تم تسريبه عبر أحد العاملين بالقناة الذي يملك أكواد البث واستطاع نقل حديثهم خارج الهواء ، مشيرًا إلى ضرورة أن تحافظ الإدارة على تلك الأكواد".

وأضاف: "ما حدث خيانة للأمانة وخطة لاستهداف قنوات أون سبورت ، والإدارة تجري تحقيقا لمعرفة المتسبب ".

وتابع: "شركة تابعة لأحد القنوات المنافسة لقناة أون سبورت قامت بعمل 10 آلاف شير للفيديو لأن الغرض هو هز صورة القناة وليس الأشخاص".

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