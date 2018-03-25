ميرور تكشف عن قرار صادم من صلاح بخصوص مستقبله

25 مارس 2018 - 07:10 ص

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن استقرار النجم المصري محمد صلاح على رفض العرض المقدم له للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني .



وقالت الصحيفة إن إدارة فريق ليفربول الإنجليزي قررت القيام بترضية كبرى لصلاح عن طريق رفع راتبه الأسبوعي إلى 200 إلف استرليني .



وأشارت الصحيفة إلى أن "يورجن كلوب" - المدير الفني لليفربول - ينوي أن يبني خطته الهجومية بالكامل خلال الموسم المقبل حول صلاح ، مؤكدة أن إدارة الفريق تفهم جيدًا أن "ريال مدريد" بصدد إعادة بناء فريق جديد ، ومن ضمن تلك الأسماء المطروحة محمد صلاح".



وتابعت : "صلاح يتجه بقوة لرفض عرض ريال مدريد بعد الترضية الكبرى المقرر أن يحصل عليها".



