» مصارع سعودي بالـ WWE يشعل تويتر

25 مارس 2018 - 08:08 ص

طرح تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة السعودية - إمكانية رؤية مصارع سعودي في الWWE في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العالمي للمصارعة عن إجراء اختبارات أداء في إبريل المقبل لاختيار مصارعين جدد .





على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبل السعوديون الخبر بنوع من الحماس للتجربة والطرافة تجلت في بعض التساؤلات المثارة عن مدى السماح باستخدام "الشيلات" الشعبية كنوع من أغاني التحفيز لحظة الدخول وقبل الصعود إلى الحلبة، والبعض سأل عن مشروعية التدخلات من الأصدقاء التي تعرف بـ"الفزعة"، فيما حث آخرون أصدقاءهم ممن يمتلكون بنية جسمانية رياضية على الالتحاق باختبارات التجارب، والكف عن الاستعراض أمامهم بأرتال العضلات التي تغطي أجسادهم.

تغريدة تركي آل الشيخ

وطلب شاب من أفراد قبيلته شد أزره أثناء "جلده" للمصارع الشهير أندر تيكر.

وأعلنت WWE أن الجماهير الرياضية ستكون على موعد مثير ومشوق مع أعظم منافسات " #رويال_رامبل" في تاريخها، حيث ستتضمن 7 مواجهات على ألقاب مختلفة بما فيها بطولة WWE وبطولة اليونيفرسال وبطولة الإنتركونتنتال، وبطولة الولايات المتحدة وبطولة "راو" للزوجي، وبطولة سماكداون للزوجي، وأخيراً بطولة كروزرويت، كما ستشهد الفعالية مبارزة لأعظم "رويال رامبل" بمشاركة 50 بطلاً من أبطال WWE، وستجري المنافسات على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في 27 نيسان/إبريل القادم.

دعوة للاختبارات

هذا وستحظى الجماهير بمشاهدة أبرز نجوم WWE العالميين عن قرب في مقدمتهم #جون_سينا و #تريبل_أتش، ورومان رينز وأي جاي ستايلز وبرون سترومان وفريق نيو داي وراندي أورتن وبراي وايت وشنسكي ناكامورا وغيرهم.

يذكر أن الكويتي ناصر الرويح أول الخليجيين المنظمين إلى اتحاد المصارعة WWE عندما وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مديرها التنفيذي تربل اتش، وبث صوراً من التوقيع عبر حسابه في "تويتر".