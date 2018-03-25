» أغرب ما فعلته أحلام في عاصي الحلاني بـ"ذا فويس"

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أحلام
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احلام

عاصي الحلاني

خطفت الفنانة أحلام أحد المتسابقين من فريق الفنان عاصي الحلاني ، وذلك على هامش الدخول لمرحلة المواجهة .

فهذا ما حدث في حلقة السبت من البرنامج الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، حيث قامت #أحلام بخطف المتسابق سلطان صالح من فريق عاصي الحلاني.

بعدما وقع سلطان في منافسة ثلاثية مع آية دغنوج وأحمد عبد السلام، قبل أن يختار الحلاني آية، إلا أن آراء المدربين شهدت صمت أحلام التي اكتفت بالتعليق على أن الثلاثة ظهروا بمستوى متقارب.

ويبدو أن تعليق أحلام جاء ضمن خطة وضعتها من أجل الفوز بمتسابق بعينه، ما جعلها تبعد أنظار عاصي الحلاني عنه، حيث علقت قائلة "أنا شخصيا عيني على واحد فيهم عشان كده ما علقت"، وهو ما حدث بالفعل حيث قررت خطف سلطان صالح.

وأكدت أحلام أنها كانت تخشى أن يختار #عاصي_الحلاني سلطان، لذلك فضلت ألا تعطي رأيها حتى تتمكن في النهاية من اختطاف المتسابق، وهو ما حدث بالفعل.

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