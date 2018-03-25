كريمة : مقاطعو الانتخابات خوارج العصر

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الانتخابات الرئاسية

أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة - أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر - إن مقاطعة انتخابات الرئاسة "إثم كبير" لأنها تضر بالمصلحة العامة .

وقال كريمة في تصريحات صحيفة : "من لم يشارك فى الانتخابات فهو من الخوارج، وهذا محرم ومجرم، لقول رسول الله "يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ فى النار"، فهنا المقاطعة تكن محرمة ومن يستجيب لها فهو آثم قلبه، وكل الدعوات التى تهدف إلى عدم نزول المواطنين ومشاركتهم فهى أثمة وأغراضها خبيثة من أجل تدمير البلاد" بحسب "اليوم السابع".

ووجه "كريمة"، رسالة إلى كل المواطنين أن يستجيبوا لعقلاء وشرفاء الوطن فى النزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات من أجل الصالح العام، وألا يلتفتوا إلى دعوات الدماء وهى دعوات المقاطعة التى الغرض منها نشر الفساد فى المجتمع، ومن أدى إلى الحرام فهو حرام، فكل هذه الدعوات آثمة ومن يستجيب لها فهو آثم".

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