» القبض على عصابة يتزعمها عميد شرطة

25 مارس 2018 - 10:10 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عميد شرطة أثناء قيادته سيارة بأوراق مزورة.

تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم سرقة السيارات، بلاغًا تفيد بقيام عميد شرطة بتهريب سيارة من دولة ليبيا بطرق غير شرعية، أسفرت التحريات حول المعلومات عن صحتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه أثناء سيره بالسيارة المبلغ عنها، وبالكشف عليها بالإدارة العامه لمرور القاهرة ومصلحة الجمارك، تبين عدم جود أوراق رسمية لها، وأن جميع الأوراق الخاصة بالسيارة مزورة .

وبين التحريات أن العميد يتزعم تشكيل عصابي من بينهم الضابط المتهم وليبى الجنسية وآخرين، تخصصوا فى تهريب السيارات من دولة ليبيا، وتزوير أوراق تسيرها وبيعها للمواطنين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.