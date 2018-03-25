السعودية تدشن أكبر مبادرة للتوعية البيئية والقاهرة تشارك

25 مارس 2018 - 10:13 ص

دشن الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، تحت " شعار بيئتي علم أخضر وطن أخضر"، بحضور عدد من مسئولي الجهات الحكومية والمختصة ومؤسسات المجتمع المدنى .

وأوضحت الدكتورة ماجدة أبو راس صاحبة ومالكة الحقوق الفكرية والعلمية للبرنامج، أن البرنامج سيتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بهدف البرنامج، وذلك للتأهيل للوصول إلى أول منصة للعمل البيئي التطوعي المؤسسي المستدام، وأن البرنامج يعمل على إعداد البرامج التي تتيح الفرص الوظيفية للشباب في سوق العمل وتشكيل لجنه تحكيم علمية للفعاليات، وقياس الأداء إضافة لتحقيق صوره نموذجية للعمل الجماعي المؤسسي بشراكة استراتيجيه .

من جانبه أكد المهندس هشام العبد مسئول المكتب الإقليمى لأكاديمية أكسفورد لعلوم السلامة بالوطن العربى، أن فرع الأكاديمية بالقاهرة من المتوقع أن يشارك فى تلك الفعاليات من خلال تنظيم بعض الدورات التدريبية التى تساعد فى تحقيق الهدف المرجو .