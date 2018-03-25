» أعذار"شيكابالا" و"عاشور" لهزيمة البرتغال تفتح النار عليهما

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أون لايف

قدم الثنائي الدولي محمود عبد الرازق شيكابالا جناح المنتخب الوطني، وحسام عاشور نجم خط الوسط الأعذار التي جعلتهما في مرمى نيران الانتقاد بعد مباراة المنتخب الوطني أمام البرتغال والتي انتهت بفوز البرتغال بهدفين مقبال هدف واحد للمنتخب الوطنى.

ووجها حديثهما الي أسامة نبيه المدرب المساعد فى الجهاز الفنى للفراعنة وأكدا أنهما لم يحصلا على الوقت الكافى للسيطرة على منطقة وسط الملعب أمام البرتغال فى المباراة التي أقيمت بالأمس وشاركا فيها كبديلين.

وأوضح الثنائى لنبيه أن التوقيت لم يكن كافيًا لتقديم كل ما لديهما بخلاف عامل الانسجام والتغييرات فى المراكز والخطوط خلال الدقائق التى لعبوها، وبالتالى كان من الصعب الدخول فى أجواء اللقاء في الدقائق المعدودة التى شاركا فيها.

ومن المقرر أن يلتقي في تمام التاسعة إلا ربع بعد غد منتخب مصر والمنتخب اليوناني في إطار الاستعداد لمونديال كأس العالم بروسيا.


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