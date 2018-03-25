برلماني: علينا التكاتف والوقوف بقوة مع الوطن

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أكد النائب بكر أبو غريب أن مصر تواجه إرهابًا داخليًا وخارجيًا وتجلت صورته في العمل الإجرامي الذي استهدف مدير أمن الإسكندرية مشددًا على ضرورة التكاتف والوقوف بقوة مع الوطن.

وقال "أبو غريب" في تصريحات صحفية إن الشعب المصري على قدر كبير من الوعي لما يحاك من مؤامرات ضد الوطن مؤكدًا أن التفجير الإرهابي الخسيس يؤكد أن الإرهاب يحتضر في سيناء وأن هذه المحاولة الجبانة ما هي إلا الرمق الأخير للإرهاب.

وشدد"عضو مجلس النواب" على ضرورة المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتوجيه الضربة القاضية لرعاة الإرهاب في العالم مضيفًا هذه العملية الهدف من ورائها هو بث الخوف في نفوس الإرهابيين ولكنهم لا يعرفون أن المصريين اصحاب حضارة 7000سنة لن يخشوا إلا الله.

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية صباح أمس انفجارًا أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة 4 آخرين حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.


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