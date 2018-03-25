الداخلية تضبط 12963 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

25 مارس 2018 - 10:23 ص

تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء" خلال 24 ساعة من ضبط 12963 قضية متنوعة وتنفيذ 847 حكما قضائيا.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.