إيهاب جلال يستغل مباراة البرتغال لصالح باسم مرسي

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باسم مرسى

ايهاب جلال

يستعد مهاجم الزمالك باسم مرسي للعودة مجددًا إلى صفوف المنتخب الوطني عقب تعافيه من الإصابة ويسعي إيهاب جلال المدير الفني للقلعة البيضاء تجهيز اللاعب نفسيا وبدنيا لاستعادة مستواه وتهيئته بشكل قوي حتى يدخل مجددا في حسابات الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ويستغل جهاز الزمالك ودية مصر و البرتغال التي أقيمت أس الأول لتحفيز باسم مرسى للتألق أكثر والعودة لمستواه خاصة بعدما أثبتت المباراة عدم استقرار الأرجنتيني كوبر بشكل نهائي على مهاجم الفراعنة بالمونديال.

 يذكر أن باسم مرسى أحد عناصر الهجوم في المنتخب الوطني منذ فترة طويلة وابتعاده عن الحسابات بالفترة الأخيرة لا يعنى انعدام فرص تواجده بالمونديال وإذا قدم مستويات رائعة فى المباريات القادمة بالدوري سيكون مرشح بقوة للتواجد بقائمة مصر في مونديال روسيا .


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