» بلاغ ضد حازم حسنى لاتهامه بإفساد الانتخابات

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العملية الإنتخابية

افساد العملية الانتخابية

افساد الانتخابات

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضـد الدكتور حازم حسني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية لإتهامه بالدعوة لإفساد العملية الانتخابية ومقاطعة الانتخابات ويطالب بإحالة للمحاكمة.

وأشار منذ أن مني نفسه بأنه سوف يكون نائب رئيس الجمهورية في حالة فوز المرشح سامي عنان لمنصب رئيس الجمهورية وباعتباره المتحدث الرسمي باسم حملة سامي عنان صار المبلغ ضده في جميع القنوات الفضائية واللقاءات التليفزيونية مشككا في الانتخابات الرئاسية وبث الادعاءات ضد الدولة المصرية في قناة العربي الإخوانية استضافة المبلغ ضده في لندن بعد أن تحملت تلك القناة الإخوانية مصاريف الرحلة والإقامة بلندن لمدة أسبوع كامل وذلك في مقابل بث الادعاءات ضد الدولة المصرية والتشكيك في الانتخابات الرئاسية ، وذلك بعد أن منحته أكبر مساحة عبر شاشة قناة العربي الإخوانية للحديث عن الانتخابات الرئاسية التشكيك فيها واستهداف رموز الدولة المصرية ودعوة الشعب إلى مقاطعة الانتخابات وإرسال رسائل لأعضاء جماعة الإخوان المحظورة للتحرك أيام الانتخابات وذلك لإفساد العملية الانتخابية .

وأن تلك التصريحات التي يقوم بها المبلغ ضده تسعى دائما إلى هدم الدولة المصرية والإساءة إلى رموزها والتشكيك في الانتخابات الرئاسية ودعوة لجماعة الإخوان لإفساد العملية الانتخابية ويقصد من تلك التصريحات خلخلة مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى وأن تلك التصريحات تؤدي به إلى المحاكمة الجنائية .


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