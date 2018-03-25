مؤشرات البورصة تتراجع والخسائر تقترب من الـ4 مليارات جنيه

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الأرباح

البورصة،

إيجى إكس

القيمة السوقية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا في بدء تعاملات الأسبوع خلال جلسة اليوم الأحد لتخسر القيمة السوقية للأسهم 3.8 مليار جنيه.

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.8% ووصل إلى مستوى 16928 نقطة، متخليًا عن منطقة 17 ألف نقطة التي استقر أعلها عدة اسابيع.

فقد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28% ،وخسرمؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.78%

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