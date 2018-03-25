«جلال» يعلن حالة الطوارئ بالزمالك

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مرتضى

ايهاب جلال

الإسماعيلي

منصور

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الزمالك، حالة الطوارئ إذ قرر المدير الفني  إجراء غربلة في تشكيل وطريقة اللعب بعد استئناف بطولة الدوري في الفترة المقبلة.

وينوى الجهاز الفني وفقا لما نشر بـ"الوطن"، الاعتماد على بعض الوجوه الجديدة فى التشكيل بداية من لقاء الإسماعيلى واستبعاد المقصرين وغير الملتزمين بالتعليمات، وخاصة أنه أكد للاعبين أن الفوز على الإسماعيلى أمر لا بد منه للحصول على المركز الثاني.

وعن التغيرات المتوقع حدوثها، منح فرصة لإسلام جمال مدافع الفريق والعائد من الإصابة، وعودة عبدالله جمعة للتشكيلة الأساسية، بالإضافة إلى منح أحمد أبوالفتوح فرصة لقيادة الجبهة اليسرى.


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