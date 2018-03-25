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رئيس أركان الجيش السوداني:

هذا ما تفعله إسرائيل في دول حوض النيل

عرب وعالم

رئيس أركان الجيش السوداني عماد الدين مصطفى
رئيس أركان الجيش السوداني عماد الدين مصطفى

وكالات

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إسرائيل

نهر النيل

الأمن القومي

الجيش السوداني

دول الحوض

كشف الفريق أول ركن عماد عدوي، رئيس أركان الجيش السوداني السابق، أن بلاده تتعرض لعدد من المهددات لأمنها القومي، أخطرها النفوذ الإسرائيلي الذي تتعرض له دول حوض النيل.

وأضاف عدوى في أول ظهور له بعد إقالته من منصبه في 27 فبراير الماضي، خلال ندوة إعلامية بالخرطوم بعنوان "الأمن القومي السوداني المحددات والمهددات"، أن إسرائيل كثفت في السنوات القليلة الماضية من تواصلها مع القارة السوداء من خلال زيارات قامات بها رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو إلى دول إفريقية بينها بعض دول حوض النيل، وزيارات مسؤولين أفارقة إلى تل أبيب.

والسودان ومصر يعدان دولتي مصب نهر النيل، الذي يعد شريان الحياة الرئيسي في الدولتين، فيما بدأت بعض دول حوض النيل في إقامة مشروعات عليه، ولعل أبرزها سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، وتتخوف مصر من تأثيره على حصتها من مياه النهر.

وفي سياق متصل، قال عدوي، إن "السودان عمل على إغلاق حدوده الشرقية (مع إريتريا) للحفاظ على أمنه الوطني".

وأضاف "من حقنا إغلاق حدودنا أو اتباع أي إجراءات أمنية متى ما دعت إلى ذلك الضرورة"، دون تفصيل.

وكانت الخرطوم أغلقت، في 5 يناير الماضي، المعابر الحدودية مع إريتريا، ثم أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلا (شرق).

وأعلن مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، لاحقًا أن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من إريتريا بعد رصد تحركات عسكرية في منطقة "ساوا" المتاخمة لولاية كسلا الحدودية.

وأشار عدوي إلى "تعدي بعض الدول (لم يسمها) على أراضي البلاد الزراعية، ما يعد أحد المهددات على الأمن الداخلي".

ولفت عدوي إلى قدرة السودان على "دعم خيارات السلام في دولتي جنوب السودان وليبيا (الحدوديتين معها)"، داعياً إلى استثمار مشاركة القوات السودانية في التحالف العربي (لمساندة الحكومة الشرعية باليمن) لدعم موقف البلاد في القضايا الإقليمية والدولية.

وتعاني دولة "الجنوب"، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية اندلعت في ديسمبر 2013 بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، خلّفت حوالي 10 آلاف قتيل، وشردت ملايين المدنيين.

أما ليبيا فمنذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في 2011، يعاني البلد العربي الغني بالنفط من فوضى أمنية وانقسام سياسي.


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