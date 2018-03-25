» أول ظهور تليفزيوني لعشيقة ترامب

25 مارس 2018 - 12:06 م

أعلنت قناة CBS الأمريكية عن أول ظهور لعشيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترأمب، ستورمي دانيلز في برنامج "ستون دقيقة" والذي سيبث الساعة الحادية عشرة.

دانيلز " ممثلة الأفلام الإباحية " ستتحدث في ظهورها عن علاقتها التي كانت تجمعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عقد من انتخابه رئيسا، وسوف تكشف تفاصيل العلاقة معه .

يذكر أن دانييلز في مقابلة مع مجلة إنتتش عام 2011، قالت إنها بدأت علاقة جنسية مع ترامب في عام 2006 في غرفة بفندق، وذلك بعد وقت قصير من إنجاب ميلانيا زوجة ترامب لابنهما بارون.