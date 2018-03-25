  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:54 م
بحث متقدم
صورة الخبر

لأول مرة.. مصر تتسلم 32 مليونا من أموال سويسرا

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

صلاح

شاهد.. رد "صلاح" على فتاة طلبت منه الزواج

ي

مفاجآت عن صور "السماء" المنتشرة على "السوشيال ميديا"

عبد الله السعيد

ضربة موجعة لـ"السعيد" بمعسكر الفراعنة

صلاح

نجم "ليفربول" يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

آثار الانفجار

تحديد 3 متورطين في الحادث الإرهابي بالإسكندرية

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

التموين ترد على زيادة أسعار السلع عقب "الرئاسية"

محمود عزت

قيادي إخواني ينعي "محمود عزت"

مؤسس "فيس بوك" يتضامن مع المسلمين ضد "ترامب"

58 مليار دولار خسارة ..أسوأ أزمة في تاريخ فيس بوك

"السيسي" يمنح "قطان" وشاح النيل

الحياة السياسية

السيسي
جانب من منح السيسي لـ"القطان" وشاح النيل

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

منع المرشحين الجادين من خوض السباق تنفي "الرئاسية"

#

مؤتمر دعم السيسى ببنى سويف بحضور عدلى منصور

#

السيسى: "سأطالب المصريين بالتفويض لمواجهة الأشرار"

#

«السيسي» يمنح «صلاح» وسام الجهورية وقلادة النيل

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة للشئون الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، وشاح النيل بعد انتهاء فترة عملة سفير السعودية بمصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس منح الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان وشاح النيل، وثمّن خلال اللقاء به جهود "قطان" فى دعم العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة على مدار 14 عاما قضاها فى القاهرة، وأسهم خلالها فى رعاية وتنمية العلاقات بين البلدين، فضلاً عن عمله مندوبًا دائمًا لبلاده بالجامعة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزير السعودى نقل للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي.

ومن جانبه، أشار الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان، إلى قوة العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائى مع مصر على كل الأصعدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. تشييع جثماني شهداء تفجير الإسكندرية
» اشتباكات داخل البرلمان التونسي
» أول ظهور تليفزيوني لعشيقة ترامب
» تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية"
» إطلاق اسم صلاح على أكبر متاجر بإنجلترا
» محمد صلاح يكشف موقفه من مغادرة "ليفربول"
» صورة نادرة لموسيقار الأجيال بـ "الجبّة والقفطان"
» معلومات جديدة عن علاقة ترامب الجنسية بالممثلة الإباحية
» بلاغ ضد حازم حسنى لاتهامه بإفساد الانتخابات
» أعذار"شيكابالا" و"عاشور" لهزيمة البرتغال تفتح النار عليهما
» زيادة رواتب جهاز "كوبر".. ولهيطة يتقاضى 145 ألف جنيه

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش