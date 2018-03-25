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أديب:

"ربنا بعتلنا حادث الإسكندرية علشان ننزل الانتخابات"

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عمرو أديب
عمرو أديب

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عقب الإعحلامي عمرو أديب، على ادث انفجار الإسكندرية قائلاً: "إن الشهيدين الذين سقطا اليوم في حادث الإسكندرية سينظران للمصريين الإثنين المقبل، ليروا هل سيذهبون للجان الانتخابات أم سيمتنعون".

وأضاف " "أديب" خلال برنامجهكل يوم" على فضائية "أون إي": "الشهداء هيقولوا دمنا هيروح هدر ولا هتنزلوا، هتجيبوا تارنا وتنزلوا الجان الانتخابية اللي دافعنا عنها ولا ولأ، دول ماتوا وهما بيدافعوا عن كل طفل وسيارة ولجنة.

وتابع: "لازم كلنا نكون صف واحد يوم الانتخابات، وربنا بعت الحادثة دي علشان يقولك ضم وساوي الصف وانزل الانتخابات، ناس بتقول السيسي مش نازل ضد حد.. لكن الحقيقة السيسسى نازل ضد الإخوان ".

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