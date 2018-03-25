اقتحام "الأقصى" وإغلاق باب المغاربة

25 مارس 2018 - 12:35 م

تزامنا مع اقتراب عيد "الفصح" قام مستوطنون باقتحام باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة وقاموا بإغلاق الباب في تمام الحادية عشرة صباحا عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم فى الأقصى.

وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس لوكالة "صفا"، أن 82 مستوطنًا ومدير "سلطة الآثار" الإسرائيلية، برفقة ضابط مخابرات سابق اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته.

وأوضح أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات المسجد، وتحديدًا فى منطقة باب الرحمة.