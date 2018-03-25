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بث مباشر.. تشييع جثماني شهداء تفجير الإسكندرية

قبلي وبحري

تفجير
جانب من تفجير الاسكندرية

محمد الخرو

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تشهد محافظة الإسكندرية تشييع جثماني علي جلال وعبد الله محمد ضحيتي التفجير الذي وقع أمش بمنطقة رشدي.

ويشهد الجنازة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية برفقة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وخيم الحزن وساد البكاء على أسرة الشهيدين، ورددوا الأدعية لهما كما حملوا المصاحف، وسط تعزيزات أمنية مشددة، لتأمين مراسم الجنازة.

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور مدير أمن مستقلًا سيارته، وأسفر ذلك عن استشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق.

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