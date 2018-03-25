  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:53 م
بحث متقدم
صورة الخبر

لأول مرة.. مصر تتسلم 32 مليونا من أموال سويسرا

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

صلاح

شاهد.. رد "صلاح" على فتاة طلبت منه الزواج

ي

مفاجآت عن صور "السماء" المنتشرة على "السوشيال ميديا"

عبد الله السعيد

ضربة موجعة لـ"السعيد" بمعسكر الفراعنة

صلاح

نجم "ليفربول" يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

آثار الانفجار

تحديد 3 متورطين في الحادث الإرهابي بالإسكندرية

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

التموين ترد على زيادة أسعار السلع عقب "الرئاسية"

محمود عزت

قيادي إخواني ينعي "محمود عزت"

مؤسس "فيس بوك" يتضامن مع المسلمين ضد "ترامب"

58 مليار دولار خسارة ..أسوأ أزمة في تاريخ فيس بوك

بالفيديو..

اشتباكات داخل البرلمان التونسي

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

عبد القادر وحيد - متابعات

أخبار متعلقة
#

كشف ساق سيدة يشعل مشاجرة بين طبيب وزوج

#

نائب تونسي يمزق علم إسرائيل داخل البرلمان

#

إجلاء 200 شخص من مبنى البرلمان للاشتباه بوجود قنبلة

#

اشتباكات بين الشرطة وحراس السجون في فرنسا

اشتباكات

البرلمان التونسي

انعقاد جلسة

الحقوق والكرامة

سادت حالة من التوتر داخل البرلمان التونسي اليوم ، وصلت إلي الاشتباك بالأيدي ، أثناء انعقاد جلسة للنظر في قرار التمديد لهيئة الحقيقة
والكرامة.

وقد أرجأ البرلمان النظر في قرار التمديد إلي الاثنين المقبل ، بسبب حالة الفوضي التي سادت داخل قاعة البرلمان.

وأكد النواب المنتمون إلى الجبهة الشعبية (15 نائبا) والكتلة الديمقراطية (12 نائبا) وحركة النهضة (68 نائبا) أن قانون العدالة الانتقالية يخول الهيئة المكلفة لتنفيذه وحدها اتخاذ قرار تمديد عملها، وأن لا وصاية للبرلمان عليها.

كما شدد نواب هذه الكتل البرلمانية على أن الهيئة لا بد أن تستكمل أعمالها، رافضين أي محاولة لوقف مسار العدالة الانتقالية.

فيما أكد نواب أحزاب نداء تونس (55 نائبا) ومشروع تونس (21 نائبا) وآفاق (8 نواب) أن مسار العدالة الانتقالية ليس مرتبطا ببقاء الهيئة الحالية ومسؤوليها، وتحدث نواب من هذه الأحزاب عن مبادرة تشريعية لتعديل مسار العدالة الانتقالية.

وعقدت الجلسة أمس بحضور 56 نائبا فقط، في حين أن النظام الداخلي للمجلس يشترط توفر النصاب القانوني وهو 73 نائبا من مجموع 217 نائبا في المجلس. وبسبب حالة الفوضى التي سادت لبعض الوقت في البرلمان، انسحبت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين من الجلسة، وأكدت مجددا أن لا ولاية للبرلمان على الهيئة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» اشتباكات داخل البرلمان التونسي
» أول ظهور تليفزيوني لعشيقة ترامب
» تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية"
» إطلاق اسم صلاح على أكبر متاجر بإنجلترا
» محمد صلاح يكشف موقفه من مغادرة "ليفربول"
» صورة نادرة لموسيقار الأجيال بـ "الجبّة والقفطان"
» معلومات جديدة عن علاقة ترامب الجنسية بالممثلة الإباحية
» بلاغ ضد حازم حسنى لاتهامه بإفساد الانتخابات
» أعذار"شيكابالا" و"عاشور" لهزيمة البرتغال تفتح النار عليهما
» زيادة رواتب جهاز "كوبر".. ولهيطة يتقاضى 145 ألف جنيه
» إنقاذ 106 ركاب من طائرة "الطيار المخمور"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش