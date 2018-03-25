انتحار طالب بمركز ملوى لمروره بأزمة نفسية

25 مارس 2018 - 01:27 م

أقدم طالب على التخلص من حياته بتناول أقراص سامة أودت بحياته قبيل وصوله إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمو مركز شرطة ملوى، بوصول علاء ربيع مصطفى، 18 عامًا، طالب ومُقيم فى قرية الريرمون، الى المستشفى العام، مصاب بحالة تسمم، ادعاء تناول مادة سامة، وتوفى عقب وصوله إلى المُستشفى.

وانتقلت أجهزة الأمن، وبسؤال والده 50 عامًا، فلاح، قال انتحار نجله بتناوله قرص غلة "فسفور ألومونيوم"؛ لمروره بحالة نفسية سيئة ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.