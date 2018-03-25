برلماني: الحادث الإرهابي يزيدنا إصرارًا فى الحفاظ على مصر

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أدان النائب خالد أبو زهاد، عضو  مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج التفجير الإرهابي الذي وقع بالإسكندرية من قبل أهل الشر مؤكدًا أن هذا الحادث الإرهابي  يزيدنا إصرارًا في الحفاظ علي مصر وأهلها.

وأكد "أبو زهاد" في تصريحات صحفية أنه على الجميع الوقوف مع الوطن و المشاركة في الحفاظ عليه والقيام به أمام هؤلاء القتلة والمجرمين مضيفًا أن الانتخابات الرئاسية ليست مجرد دعم فرد بعينه لكن هى دعم للوطن ولمجتمع يراد له الابتزاز وعدم الاستقرار والإضعاف.

وأضاف "نائب جهينة" أن التفجير والتكفير لا يبني وطنا ولا يقيم مجتمع  تلك الأعمال الإجرامية تعد من الإفساد فى الأرض لما فيها من ترويع للآمنين وبث للفوضى والذعر، مؤكدًا أنه محاولة يائسة لعرقلة العرس الديمقراطي الذي يبدأ غدًا.

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