محامي الأذان: الإخوان وحلفاؤهم فشلوا لهذه الأسباب؟

25 مارس 2018 - 01:30 م

اتهم البرلماني السابق ممدوح إسماعيل ، الذي اشتهر إعلاميا بـ" نائب الأذان" مجموعة من مؤيدي مرسي بالخارج بالكذب علي الجماهير.

وأضاف علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن قطاعا ممن يتصدرون بالخارج الأحاديث السياسية التلفزيونية والمؤتمرات قد وطّنوا أنفسهم على أنه لا عودة لمصر ، معترفين بأن الرئيس السيسي هو رئيس البلاد ، ولكنهم يَكْذبون على الجماهير ويُلمّعون أنفسهم بالكلام الثورى البراق للمصالح فقط ، بحسب قوله.

وواصل هجومه علي مؤيدي مرسي بالخارج قائلا: استمرار المعارضة فى عدم التقييم والتكلس على الوضع وعدم عزل الفاشلين خيانة كبيرة لن يغفرها التاريخ ولا المعتقلين ولا أولياء الدم ، لافتا إلي أن طريقة إدارة مؤيدي مرسي بالخارج عبر آليات الدعم وابتزاز شكل المعارضة تعتبر جريمة.

كما أشار إلي أنه لا ينكر عاقل أنه تم استدراج الإخوان والحالة الإسلامية بعد 25 يناير بفخاخ متنوعة ، مضيفا أن الأيام ها هى تمر ووضع المعارضة كما هو ، ما يؤكد إعلانِ هزيمةِ المعارضة المصرية، وعلى رأسها الإخوان ومن حالفها.