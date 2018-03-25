» احتجاز رئيس إقليم كتالونيا بألمانيا

قامت السلطات الألمانية باحتجاز "كارلس بودجيمون" رئيس إقليم كتالونيا المقال ، والمطلوب في إسبانيا.

ألونسو كويفيلاس محامي الرئيس كارلس بودجمون قال إنه تم توقيفه في ألمانيا، حين كان يعبر الحدود من الدنمارك إلى بلجيكا، قادما من فلندا.

وأضاف، في تدوينة على "تويتر": "بودجمون الآن في مركز الشرطة، وفريقه القانوني معه"، مشيرا إلى أنه كان متجها إلى بلجيكا ليضع نفسه تحت تصرف القضاء البلجيكي".

وكان بودجمون، قد غادر فنلندا، أمس السبت حتى لا يواجه الاعتقال من قبل السلطات الفنلندية، بناء على أمر اعتقال أصدرته إسبانيا، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وقال قاضي المحكمة العليا الإسبانية، الجمعة الماضية ، إن 25 شخصا سيحالون إلى المحاكمة بتهم التمرد، ومن بين هؤلاء رئيس إقليم كتالونيا السابق، الذي يقيم في منفي اختياري في بلجيكا منذ العام الماضي.

ويواجه بودجمون السجن لمدة تصل إلى 25 عاما في إسبانيا، في اتهامات تشمل التمرد وبث الفتنة، بسبب دوره في تنظيم استفتاء على انفصال الإقليم، العام الماضي.