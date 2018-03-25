"شركات السياحة": "بنتوب المعتمر قبل ما يسافر"

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شركة السياحة


عقب  أسامة خيري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، على موسم العمرة هذا العام قائلا: "موسم العمرة لهذا العام صعب للغاية".

وأضاف "خيري"، خلال حواره ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأحد، بأن الضوابط التي وضعت لموسم العمرة "ملخبطة"، مضيفًا أنهم كل يوم يفاجئون بقرار جديد سواء من الجانب المصري أو السعودي.

وعن صعوبة الإجراءات، عقب "خيري"، قائلا: "إحنا بنتوب الحاج أو المعتمر قبل ما يسافر، الناس بتعاني"، كاشفا عن أن من أجروا البصمة الحيوية في مصر، أجروها مرة آخرى بالسعودية.
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