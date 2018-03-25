مجهولون يهاجمون مسجدًا بالمولوتوف فجرًا

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هاجم 4 أشخاص مسجد يونس إمره، في مدينة كاسيل بولاية هاسين بألمانيا، فجر اليوم الأحد، مستخدمين قنابل المولوتوف، مما أسفر عن خسائر مادية.

وجري الاعتداء علي المسجد الذي يشرف عليه اتحاد الأتراك الأوربيين، الساعة 4:30 فجراً، بتوقيت ألمانيا، وأسفر عن أضرار مادية في المسجد الكائن ضمن مبنى مركز محسن يازجي أوغلو الثقافي.

وأظهرت مشاهد ملتقطة عبر كاميرات المراقبة الموجودة على أطراف المسجد، ضلوع 4 أشخاص في حادثة الاعتداء.

وأوضح مصطفى قوج، رئيس المركز الثقافي في كاسيل، أنّ المشاهد التي تُظهر الأشخاص الأربعة، تمّ تسليمها إلى الجهات الأمنية.

وأضاف قوج، أنّ المركز طالب قوات الأمن بالإسراع في القاء القبض على منفذي الاعتداء وإنزال العقوبات اللازمة بحقهم.

ومنذ مطلع العام الحالي، تعرض أكثر من 38 مسجدا لاعتداءات من هذا النوع.


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