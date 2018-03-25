شاهد.. أول ظهور للاعبي الأهلي بالتيشيرت الجديد

25 مارس 2018 - 01:57 م

تسلم لاعبو النادي الأهلي الزي الجديد وظهروا به للمرة الأولى فى مطار القاهرة خلال انطلاق رحلتهم إلى الإمارات.

وحصل اللاعبون على الدفعة الأولى للزي الجديد من الشركة الراعية على أن يتم تسلم باقي الزي خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعثة الأهلي قد توجهت إلى الإمارات ظهر اليوم برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق، لمواجهة "الفجيرة" فيما ضمت البعثة 16 لاعبا وخرج من القائمة الحارس شريف إكرامي؛ بسبب الإصابة إلى جانب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخبات.

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