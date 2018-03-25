راتب خيالي لـ"صلاح" في العقد الجديد مع "الريدز"

25 مارس 2018 - 02:15 م

حددت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني ما يوازي 282 ألف دولار راتبا أسبوعيا للاعب محمد صلاح لتنهي بهذا العقد الحديث تمامًا حول رحيله إلى الريال أو برشلونة أو باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ، وهي الأنديه التي ترددت أنباء حول دخولها في صفقة لضم اللاعب إلى صفوفها.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن إدارة الريدز تنوي إبرام عقد جديد مع صلاح ليتقاضى اللاعب 200 ألف جنيه إسترليني مايعادل 282 ألف دولار، لتحصينه من عرض ريال مدريد الإسباني.

ودخل محمد صلاح دائرة اهتمامات أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد وبرشلونة، بعد تألقه مع ليفربول الفترة الأخيرة.